I 3 dati caldi dei reati a Milano nel 2024 | violenza giovanile rapine donne nel mirino per stalking e violenza domestica

Milano – L’andamento dei reati segna una diminuzione, in controtendenza però ci sono le rapine in esercizi pubblici. Spicca il raddoppio degli ammonimenti per violenza domestica. Senza tralasciare il maggior numero di minorenni arrestati e denunciati. È il quadro che affiora dai dati del 2024 sulle attività di contrasto alla criminalità a Milano anticipati dal questore Bruno Megale alla vigilia del 173esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. “In un generale trend di calo dei reati”, con “l’unico dato un po’ in controtendenza delle rapine negli esercizi pubblici”, evidenzia, aumentano “in maniera significativa tutte le attività di contrasto”. Lo dimostra il numero degli arrestati nel comune di Milano, che nel 2024 è di 5.011, in crescita dell’11% rispetto ai 4.476 del 2023. Ilgiorno.it - I 3 dati “caldi” dei reati a Milano nel 2024: violenza giovanile, rapine, donne nel mirino (per stalking e violenza domestica) Leggi su Ilgiorno.it – L’andamento deisegna una diminuzione, in controtendenza però ci sono lein esercizi pubblici. Spicca il raddoppio degli ammonimenti per. Senza tralasciare il maggior numero di minorenni arrestati e denunciati. È il quadro che affiora daidelsulle attività di contrasto alla criminalità aanticipati dal questore Bruno Megale alla vigilia del 173esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. “In un generale trend di calo dei”, con “l’unico dato un po’ in controtendenza dellenegli esercizi pubblici”, evidenzia, aumentano “in maniera significativa tutte le attività di contrasto”. Lo dimostra il numero degli arrestati nel comune di, che nelè di 5.011, in crescita dell’11% rispetto ai 4.476 del 2023.

I 3 dati “caldi” dei reati a Milano nel 2024: violenza giovanile, rapine, donne nel mirino (per stalking e violenza domestica) - è sui reati predatori di strada, che toccano più da vicino la cittadinanza e creano maggiore allarme. È chiaro che oggi a Milano la priorità è dare risposte a questo tipo di fenomeni. Non che non ne ... (ilgiorno.it)