Lionel Messi è pronto a dare il benvenuto alla superstar della Premier League presso l’Inter Miami | Rapporto

alla fine dell’articolo.Lionel Messi potrebbe accogliere una superstar della Premier League all’Inter Miami in estate, mentre la squadra con sede in Florida assembla una squadra di livello mondiale.Longedis Messi all’Inter Miami in questo momento sono i suoi ex compagni di squadra del Barcellona Sergio Busquets, Luis Suarez e Jordi Alba, con Javier Mascherano il direttore del club. Attualmente stanno volando all’inizio della stagione MLS, seduti al secondo posto nella Eastern Conference con l’opportunità di andare in cima se vincono la loro partita in mano.Ma la squadra in comproprietà da David Beckham non si accontenta di fermarti lì, dopo aver acquisito i diritti di scoperta MLS di un giocatore della Premier League che ha già confermato la propria uscita dalla massima serie di quest’estate. Justcalcio.com - Lionel Messi è pronto a dare il benvenuto alla superstar della Premier League presso l’Inter Miami: Rapporto Leggi su Justcalcio.com Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il linkfine dell’articolo.potrebbe accogliere unaalin estate, mentre la squadra con sede in Florida assembla una squadra di livello mondiale.Longedisalin questo momento sono i suoi ex compagni di squadra del Barcellona Sergio Busquets, Luis Suarez e Jordi Alba, con Javier Mascherano il direttore del club. Attualmente stanno volando all’iniziostagione MLS, seduti al secondo posto nella Eastern Conference con l’opportunità di anin cima se vincono la loro partita in mano.Ma la squadra in comproprietà da David Beckham non si accontenta di fermarti lì, dopo aver acquisito i diritti di scoperta MLS di un giocatoreche ha già confermato la propria uscita dmassima serie di quest’estate.

Messi e il futuro: "Inter Miami il mio ultimo club. Non sono pronto a lasciare il calcio". Messi e Rodríguez pronti a unirsi all’Inter Miami.. Messi, pronto a battere il record di 71 anni della Copa América. Messi pronto ad acquistare il 35% dell'Inter Miami?. Messi, addio al Barcellona tra le lacrime: "Non ero pronto a tutto questo. Il Psg? Stiamo parlando". Luis Suarez pronto per tornare a far coppia con Lionel Messi all'Inter Miami. Ne parlano su altre fonti

Niente Serie A, De Bruyne pronto per andare in MLS da Messi - Secondo ESPN, il futuro del centrocampista belga sarà negli Stati Uniti. Possibile l'accordo con l'Inter Miami. (msn.com)

Gaggioli, ex agente di Messi: "È vero, l'Inter lo voleva. Ma lui non voleva lasciare il Barça" - Horacio Gaggioli, primo agente di Lionel Messi ha parlato in esclusiva con Tutto Mercato Web confermando le voci che volevano Massimo Moratti pronto a fare un tentativo per prendere l'asso ... (msn.com)

Messi show in MLS: rientra dall'infortunio e segna dopo solo due minuti - Il campione argentino, costretto a saltare le due partite con la sua Nazionale, è stato subito decisivo per il trionfo del suo Inter Miami ... (msn.com)