Studenti rapinati da una baby gang alle Colonne di San Lorenzo | nella banda un ragazzino di 13 anni

MILANO – Rapina ai danni di tre ragazzi mercoledì notte nella zona delle Colonne di San Lorenzo. Ma i presunti autori, sei giovanissimi tra cui due minorenni, uno dei quali di 13 anni, sono stati subito bloccati dalla polizia che ha pure recuperato il bottino: un iPhone 14 e un orologio. Dopo una serata trascorsa tra i locali della zona, i tre, tutti Studenti del Politecnico, due italiani di 24 e 23 anni e un messicano di 26, sono stati accerchiati all'improvviso in via Pio IV, tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra, da sei ragazzi che hanno iniziato a infastidirli impedendo loro di allontanarsi. Li hanno costretti ad aprire i giubbotti che indossavano, così da poter controllare cosa avessero addosso, e hanno anche arraffato la birra che uno dei tre stava tenendo in mano. Quindi hanno frugato in mezzo ai vestiti, riuscendo a impossessarsi dello smartphone del ragazzo messicano (un iPhone 14) e dell'orologio del ventitreenne, per poi scappare.

