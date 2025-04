Nerdpool.it - Uno dei film horror più spaventosi del 2024 è ora disponibile su Prime Video

Ilè stato un anno straordinario per il genere, come dimostrano anche i riconoscimenti ottenuti da The Substance, che ha conquistato nomination agli Oscar per Migliore Miglior Regia. Ma non è stato l’unico gioiello dell’anno: tra i titoli più inquietanti spicca Speak No Evil, ora finalmentesu, dove potrà raggiungere il pubblico più ampio.Diretto da James Watkins, Speak No Evil è il remake americano deldanese del 2022. Il cast è d’eccezione: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy e Aisling Franciosi. La trama ruota attorno a due famiglie che si conoscono durante una vacanza. Quando una delle due accetta l’invito a trascorrere del tempo nella remota casa dell’altra, iniziano a emergere segreti inquietanti e pericolosi che trasformeranno il soggiorno in un incubo.