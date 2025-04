Ilrestodelcarlino.it - Occupazione al Majorana? Il blitz di polizia e carabinieri in classe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Lazzaro di Savena (Bologna), 10 aprile 2025 – Un periodo movimentato e difficile, a suon di occupazioni e proteste studentesche, quello degli ultimi giorni in tantissime scuole del bolognese. Ed è per questo che, nella mattinata di ieri, su richiesta del dirigente scolastico e del consiglio dei docenti, alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine di San Lazzaro si sono recati all’istituto superioreper una lezione di legalità. Al centro del dibattito, in cui alcuni studenti e rappresentanti dihanno fatto domande, occupazioni e autogestioni degli istituti scolastici. La richiesta da parte della dirigenza scolastica di avere la presenza delle forze dell’ordine per una chiacchierata con i rappresentanti die istituto è scaturita dalla notizia, passata di corridoio in corridoio, di una possibiledell’istituto sanlazzarese in programma per dopodomani, sabato.