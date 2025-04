Roma finge gravidanza e parto per perseguitare l’ex | condannata a un anno e quattro mesi per stalking

stalking aggravato a carico di una trentenne di Roma, colpevole di aver vessato il suo ex compagno con comportamenti ossessivi e manipolatori, culminati nella messa in scena di una finta gravidanza e addirittura di un parto mai avvenuto.La sentenza del tribunale di Roma ha stabilito per la donna una pena di un anno e quattro mesi, con sospensione subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero psicologico della durata di sei mesi. Inoltre, dovrà risarcire l’ex con 5.000 euro per i danni morali subiti.Un incubo durato oltre un annoI fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2019, durante il quale l’imputata ha messo in atto una vera e propria campagna di molestie: sms ossessivi, telefonate continue, simulazioni di malori con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’uomo, al punto da costringerlo a lasciare più volte il lavoro per soccorrerla, credendola in pericolo. Thesocialpost.it - Roma, finge gravidanza e parto per perseguitare l’ex: condannata a un anno e quattro mesi per stalking Leggi su Thesocialpost.it Una vicenda dai contorni surreali ma drammaticamente reali si è conclusa con una condanna peraggravato a carico di una trentenne di, colpevole di aver vessato il suo ex compagno con comportamenti ossessivi e manipolatori, culminati nella messa in scena di una fintae addirittura di unmai avvenuto.La sentenza del tribunale diha stabilito per la donna una pena di un, con sospensione subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero psicologico della durata di sei. Inoltre, dovrà risarcirecon 5.000 euro per i danni morali subiti.Un incubo durato oltre unI fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2019, durante il quale l’imputata ha messo in atto una vera e propria campagna di molestie: sms ossessivi, telefonate continue, simulazioni di malori con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’uomo, al punto da costringerlo a lasciare più volte il lavoro per soccorrerla, credendola in pericolo.

Roma, finge la gravidanza e il parto: 30enne condannata per stalking. Roma, finge due gravidanze per tornare con l'ex: condannata per stalking. Finge due gravidanza e un parto, trentenne condannata per stalking. Finge la gravidanza e il parto per costringere l'ex a tornare con lei: 30enne condannata per stalking. Finge gravidanza e parto, 30enne condannata per stalking a Roma. Finge due gravidanza e un parto, trentenne condannata per stalking. Ne parlano su altre fonti

Roma, finge la gravidanza e il parto: 30enne condannata per stalking - Ha vessato il suo ex arrivando a fingere una gravidanza e il parto. Per questo una trentenne di Roma è stata condannata a un anno e quattro mesi per stalking aggravato. Il tribunale ha disposto la sos ... (msn.com)

Finge due gravidanza e un parto, trentenne condannata per stalking - La donna, che dovrà seguire un percorso psicologico, aveva reso la vita impossibile all’ex compagno, costretto a cambiare residenza e le sue abitudini, temendo per la propria incolumità ... (msn.com)

Finge la gravidanza e il parto per costringere l’ex a tornare con lei: 30enne condannata per stalking - La donna è stata condannata a un anno e quattro mesi, con la sospensione della pena subordinata a un percorso di recupero psicologico ... (fanpage.it)