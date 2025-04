Ilrestodelcarlino.it - Scappa dai bulli, sale sull’albero a 15 anni: ma poi non sa più scendere

Boretto (Reggio Emilia), 10 aprile 2025 – Per sfuggire a un lancio di sassi, di cui era stato preso di mira ad opera di un gruppetto di coetanei, forse per un banale gioco poi sfociato in uno stupido gesto dismo, si è arrampicato su un albero nella golena del Po, nei pressi del ponte sul fiume di Boretto. Ma una volta arrivato il momento di, non è stato in grado di farlo da solo. E ha deciso di chiedere aiuto. Protagonista dell’episodio è un ragazzino di 15, di famiglia straniera ma nato in Italia, residente nel paese rivierasco. Verso le 18 di ieri ha telefonato al 112, comprensibilmente spaventato da quella situazione, con il rischio di cadere. Sul posto si è precipitato un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri di Guastalla. I militari, arrampicandosi su parte della pianta, sono riusciti ad aiutare il ragazzino aal suolo.