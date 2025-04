Ilgiorno.it - Caso Garlasco, la Procura e i dubbi sul perito del Dna: “È andato in televisione. Non può essere imparziale”

Leggi su Ilgiorno.it

PAVIA – Tutti contro tutti, nessuno escluso. Per l’omicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007, l’udienza di ieri mattina per dare il via all’incidente probatorio chiesto dalla, per le riaperte indagini a carico di Andrea Sempio, si è subito incagliata su questioni preliminari. Laha infatti rilevato “che ilindicato dal giudice quale proprio consulente – scrivono nella memoria iltore aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano – ha già manifestato il suo parere sull’oggetto dell’incarico fuori dall’esercizio delle funzioni che in questa sede viene chiamato a svolgere” e non sarebbe quindi. pavia - presso tribunale di pavia in corso cavour udienze per omicidio di, incidente probatorio andrea sempio - avvocati giada boccellari e antonio de rensis - foto torres Il genetista Emiliano Giardina ha replicato in aula, ma non ha poi voluto rilasciare dichiarazioni per “il rispetto per le istituzioni”.