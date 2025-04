Ilgiorno.it - Bergamo, la Lega vuole mettere i tornelli sugli autobus contro evasori e vandali

– Una proposta destinata a far discutere. Il gruppo consiliareSalvini Premier -Lombardia ha depositato in Consiglio comunale aun ordine del giorno per chiedere l’installazione deidi Atb (Azienda Trasporti), come strumento per contrastare i “furbetti“ del cartellino, ovvero quelle persone che salgono sul mezzo senza pagare il biglietto, quasi sempre giovanissimi che si rendono in molti casi responsabili di atti dismo o di aggressioni a passeggeri ed autisti. I, dunque, anche come un mezzo per garantire una maggiore sicurezza a bordo degli. La richiesta del consigliere comunale Alessandro Carrara è quella di avviare una fase di sperimentazione su una singola linea di trasporto pubblico. L’obiettivo è “valutarne l’efficacia e la sostenibilità” prima di un’eventuale estensione a tutta la rete cittadina.