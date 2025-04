Ilrestodelcarlino.it - Smaltimento delle macerie e ipotesi di corruzione: in quattro a processo

Ascoli Piceno, 10 aprile 2025 – E’ sfociata in unin corso davanti al tribunale di Ascoli l’inchiesta riguardante lodel terremoto del 2016 per la quale sono state imputatepersone. Gli imputatiper un atto contrario ai doveri d’ufficio, ledi reato a vario titolo contestate a Stefano Mircoli, di Porto Sant’Elpidio, in veste di funzionario della Regione Marche addetto all’ufficio terremoto, e all’imprenditrice sambenedettese Cristina Perotti, amministratore delegato di Dimensione Scavi, un’azienda del Piceno che si è occupata della rimozionedel sisma. Della stessa accusa devono rispondere anche Maurizio Ameli di San Benedetto (marito della Perotti e direttore di Dimensione Scavi) e l’imprenditore sambenedettese del settore costruzioni Giuseppe Malavolta.