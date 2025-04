Ilgiorno.it - Il mistero del movente nell’omicidio-suicidio di Confienza: “Mai una lite nella bella villetta”

(Pavia) – Resta ancora unildell’omicidio-avvenuto nei giorni scorsi ae scoperto solo nel pomeriggio di lunedì. Anselmo Zato, 68 anni, muratore in pensione, avrebbe dapprima ucciso la moglie Clara Crivellin, di due anni più giovane, accoltellandolacucina della loro casa di vicolo Castellazzo, una zona di villette in direzione di Palestro, per poi uccidersi con un fucile da caccia non denunciato, ricordo del nonno. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono ancora a tutto campo: si parla di una malattia della donna che avrebbe provocato uno stato depressivo, ma dev’esserci qualche altro risvolto che al momento i carabinieri della Compagnia di Vigevano stanno cercando per giustificare la doppia tragedia. La coppia non risulta avere problemi finanziari, anzi vivevano in unacasa, costruita dallo stesso Zato.