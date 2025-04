Atalanta | Toloi Kossounou e Posch lavorano a parte ma solo il capitano può recuperare

Ecodibergamo.it - Atalanta: Toloi, Kossounou e Posch lavorano a parte, ma solo il capitano può recuperare Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO SERIE A. Il difensore brasiliano potrebbe essere convocato per il match di domenica 13 contro il Bologna, fondamentale per la corsa alla Champions League. Possibile il 3-4-1-2 con Pasalic.

Atalanta: Toloi, Kossounou e Posch lavorano a parte, ma solo il capitano può recuperare - CALCIO SERIE A. Il difensore brasiliano potrebbe essere convocato per il match di domenica 13 contro il Bologna, fondamentale per la corsa alla Champions League. Possibile il 3-4-1-2 con Pasalic. L’At ... (ecodibergamo.it)

Atalanta, buone notizie in difesa: Posch, Toloi e anche Kossounou verso il rientro - Buone notizie per Gasperini. L’infermeria dell’Atalanta si sta svuotando e domenica, per lo scontro diretto al Gewiss contro il Bologna, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare addirittura tre ... (msn.com)

Atalanta, tre sorprese per Gasperini: Posch, Kossounou e Toloi verso il recupero - Visualizzazioni: 14 Questa domenica a San Siro la Dea si gioca una fetta di Champions. L’Atalanta prova a ritrovare gol e certezze, anche grazie al possibile rientro di tre difensori chiave. La Pasqu ... (calciostyle.it)