Star Wars | le teorie dei fan sul buco di trama riguardante la Principessa Leia

Star Wars amano elaborare teorie per colmare i vuoti narrativi, e spesso ci riescono sorprendentemente bene. Anche una saga leggendaria come la trilogia originale non è esente da buchi di trama, soprattutto dopo l'uscita della trilogia prequel che ha ampliato (e complicato) l'universo.Uno dei casi più discussi riguarda la Principessa Leia. In Il Ritorno dello Jedi, Leia racconta a Luke di avere alcuni ricordi della loro madre biologica: la ricorda come "bella, gentile. ma triste". Tuttavia, in La Vendetta dei Sith è chiarito che Padmé muore poco dopo aver dato alla luce i gemelli. Quindi. com'è possibile che Leia abbia dei ricordi?Per fortuna, i fan hanno trovato un paio di spiegazioni piuttosto convincenti.Teoria 1: I ricordi della ForzaUna delle teorie più apprezzate arriva da un utente Reddit di nome Renzo.

