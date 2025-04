Lanazione.it - Crac aziendale, commercialista patteggia 3 anni e 8 mesi per peculato

Lucca, 10 aprile 2025 – Tree ottodi reclusione. Questa la penata, davanti al gup Alessandro Trinci, dalviareggino Riccardo Della Santina, 62, finito sotto processo per, interesse privato del curatore fallimentare, omissione di atti d’ufficio e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, in relazione alla procedura fallinentare della Conte of Florence Distribution Spa con sede ad Altopascio. Una soluzione concordata non senza difficoltà tra gli avvocati difensori Filippo Tacchi e Andrea Bagatti e il pm Laura Guidotti, che alla fine ha avuto appunto l’assenso del giudice. Il tutto ovviamente in seguito alla restituzione integrale delle somme contestate come indebitamente incamerate dal, oltre un milione di euro: la stessa nuova curatela della Conte of Florence non ha infatti ritenuto di doversi costituire parte civile.