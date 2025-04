Lanazione.it - Zona stazione, il futuro. “Giusto rigenerare l’area, pronti a dare una mano”

Pontedera, 10 aprile 2025 – Apertura ad una collaborazione da una parte, preoccupazione dell’altra. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia apprendono la scelta dell’amministrazione comunale di partecipare ad un bando della Presidenza del Consiglio per ottenere un finanziamento da quasi 10 milioni per la realizzazione nella nuova caserma dei carabinieri e del nuovo terminal dei bus in. il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Matteo Bagnoli, esprime scetticismo sulle condizioni di partenza del progetto ma apre alla possibilità di una collaborazione istituzionale. “Siamo convinti – dice – cheil quartieresia una scelta strategica per Pontedera e saremmo felici di vedere questo intervento realizzato. Ma le perplessità restano: il progetto si regge sull’ipotesi di vendite immobiliari che da anni vanno deserte e sulla partecipazione a un bando nazionale dove la concorrenza sarà altissima.