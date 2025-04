Borsa | Taiwan vola in avvio a +92%

Borsa di Taiwan vola in avvio con lo stop ai dazi aggiuntivi globali deciso da Donald Trump, ad eccezione di quelli per la Cina: il Taiex, che ha perduto più del 10% nelle ultime sedute, segna un balzo del 9,2%, a 18.982,55 punti nelle battute iniziali. Il colosso dei semiconduttori Tsmc balza del 10% e Foxconn, il principale assemblatore di prodotti di elettronica al mondo inclusi gli iPhone, sale del 9,8%.

