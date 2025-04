Lanazione.it - Ha un tumore aggressivo, il grande gesto della clinica: “Pagherà le cure per le terapie, mi potranno salvare la vita”

Pisa, 10 aprile 2025 – “Dopo l’articolo su La Nazione sono stata contattata direttamente dal presidentedi San Rossore che si è offerto di pagarmi interamente leper leche mila”. Un bel risvolto in una vicenda tutt’altro che piacevole. Stefania Pettini, 60enne pisana senza lavoro che da mesi convive con una forma molto aggressiva di, a causa dell’attesa troppo lunga per una prestazione alla radiologia dell’ospedale Santa Chiara, ha chiesto ad amici e parenti una colletta per poterle pagare lemediche nella sanità privata. La donna, che aveva fatto appello due giorni fa a La Nazione per denunciare la sua situazione, ieri mattina è stata contattata personalmente dalla direzioneCasa di Cura di San Rossore che si è offerta di rendere completamente gratuita la terapia - da circa 4mila euro - che le potrebbela