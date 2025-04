Liberoquotidiano.it - Ecco il giorno in cui si decide lo scudetto: chi la spunta

C'è una sola certezza nella lotta: con sei vittorie e un pareggio, l'Inter è campione d'Italia. Considerando il contesto di una squadra impegnata su tre fronti e con 13 partite (11 di Champions più 2 di Supercoppa, mentre le 3 di Coppa Italia al momento si pareggiano) in più nelle gambe rispetto alla rivale, non è affatto scontato. Ma non lo è nemmeno che il Napoli vinca tutte e sette le partite che restano, visto che non ne porta a casa due di fila da gennaio e ne ha vinte solo due nelle ultime nove. Il paradosso è che, pur essendo impegnate in stagioni praticamente opposte, Inter e Napoli accusano lo stesso sintomo: nei secondi tempi calano vistosamente e cercano di difendere quanto hanno conquistato nei primi. I nerazzurri sono pochi e, quei pochi che ci sono, sono in condizioni precarie.