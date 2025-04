Lanazione.it - “Non c’è ricambio”, chiude la storica macelleria

Leggi su Lanazione.it

Poggibonsi (Siena), 10 aprile 2025 – Un’altra attività giunge al capolinea. È ladi Mauro Peri in via Alessandro Manzoni, la traversa di via Dante che conduce nell’area dell’ex ospedale, oggi Accabì. Ancora una pagina di storia commerciale, a Poggibonsi, che finisce in archivio. La saracinesca è già abbassata. Racconta Peri: “Indubbiamente sono dispiaciuto, però a 64 anni è il momento di mettersi a riposo. Nel 1982-83 ero subentrato ai fratelli Vanni nella conduzione del negozio, offrendo la giusta continuità a una importante superficie nel settore. All’epoca erano presenti in questo quartiere ben tre macellerie e col trascorrere del tempo mi ero ritrovato da solo a tenere la ‘bandiera’ in questo campo specifico. Spostando l’attenzione sulla realtà di Poggibonsi nell’insieme, ricordo quando erano aperte complessivamente anche trenta macellerie.