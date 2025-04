Tragedia in vacanza muore a Sharm El Sheikh

Tragedia in vacanza per una coppia italiana: il chiancianese Fabrizio Materozzi, titolare dell’attività Alma accademia dell’anima con sede nel territorio di Monteriggioni, ha perso la vita a Sharm El Sheikh, dove era in vacanza con la moglie. Le notizie sono frammentarie ma la scomparsa risalirebbe ad alcuni giorni fa e il rientro del corpo in Italia dovrebbe essere previsto a breve. Il commosso ricordo sui social dell’amica Maria Rita Giurlani: “Ciao Fabrizio, allegro, saggio, sapiente amico. Sempre disponibile a dare una mano, lottatore di vita, capace di dare a tutti quella scintilla di leggerezza che portava a ridere anche nelle difficoltà. Che il tuo passaggio sia lieve e che tu possa splendere di una luce intensa che accompagni chi ti ha amato. Lanazione.it - Tragedia in vacanza, muore a Sharm El Sheikh Leggi su Lanazione.it Chianciano Terme (Siena), 10 aprile 2025 –inper una coppia italiana: il chiancianese Fabrizio Materozzi, titolare dell’attività Alma accademia dell’anima con sede nel territorio di Monteriggioni, ha perso la vita aEl, dove era incon la moglie. Le notizie sono frammentarie ma la scomparsa risalirebbe ad alcuni giorni fa e il rientro del corpo in Italia dovrebbe essere previsto a breve. Il commosso ricordo sui social dell’amica Maria Rita Giurlani: “Ciao Fabrizio, allegro, saggio, sapiente amico. Sempre disponibile a dare una mano, lottatore di vita, capace di dare a tutti quella scintilla di leggerezza che portava a ridere anche nelle difficoltà. Che il tuo passaggio sia lieve e che tu possa splendere di una luce intensa che accompagni chi ti ha amato.

Tragedia in vacanza, muore a Sharm El Sheikh. Bimbo friulano di 9 anni muore in vacanza a Marsa Alam. Tragedia in Egitto, bimbo di 9 anni muore in vacanza a Marsa Alam. Il padre: "Perso tempo". Travolto da un camion in vacanza: Lino Massara muore a pochi mesi della pensione. Tragedia in Egitto: Mattia muore a 9 anni mentre è in vacanza. Un malore in spiaggia, poi la tragedia: Mattia muore a soli 9 anni. Ne parlano su altre fonti

Tragedia in vacanza, muore a Sharm El Sheikh - Il chiancianese Fabrizio Materozzi, titolare dell’attività Alma accademia dell’anima con sede a Monteriggioni , ha perso la vita mentre era in viaggio con la moglie. Il commmosso ricordo dell’amica ... (lanazione.it)

Tragedia sul lavoro a Lido di Camaiore: ingegnere muore schiacciato da una lastra di vetro in un hotel - Dramma nel primo pomeriggio di oggi in viale Pistelli, a Lido di Camaiore, dove un ingegnere di 56 anni – Paolo Mariottoni – ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Erano circa le 14:40 ... (fanpage.it)

Tragedia in mare, muore dopo essere scivolato dalla scogliera: dove e cosa è successo - Un pescatore di 44 anni è stato trovato senza vita in mare dopo essere scivolato dalla scogliera in Sicilia, tragico incidente che ha colpito la comunità loca ... (bigodino.it)