Viaggio nel mondo del riso | storia del cibo che unisce

Bologna, 10 aprile 2025 – Il sushi, che delizia. E che dire delalla cantonese? Non dimentichiamo certo itti italiani, amati in tutto ile così versatili in cucina. E poi c’è la Torta di, il dolce per eccellenza della tradizione bolognese. Forse si sarà già capito che oggi il nostro podcast il Resto di Bologna racconta la grandedel. Ma lo fa attraverso un libro illustrato (dagli 8 anni in su) dal titolo Ildi Alessandra Valtieri con i disegni di Marco Sandreschi, il primo albo della nuova collana 100% Naturalis di Editoriale Scienza, curata da Grazia Gotti, cofondatrice della storica libreria per ragazzi Giannino Stoppani e dell’Accademia Drosselmeier di Bologna. Dopo ilsi parlerà di tante altre materie prime, unoriginale e ricco di ricerche per raccontare il pianeta, un avvincentecaratterizzato da ingegno, ricchezza, progresso, usi, costumi, mitologie, ma anche duro lavoro e meritati piaceri del palato.