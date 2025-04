Dazi Ue scampa a escalation Trump | contento che si siano trattenuti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 apr. (askanews) – L’Unione europea è sfuggita per pochi giorni a unadicommerciali con gli Stati Uniti. “Bene, sonoche sisono”, ha affermato il presidente Usa Donald, dopo che il segretario di Stato al Commercio, Howard Lutnick, gli ha spiegato che Bruxelles ha sì deciso delle rappresaglie sui “reciproci” degli Usa, ma con una entrata in vigore differita al 15 aprile. Il dialogo-Lutnick è avvenuto in diretta davanti alle telecamere durante una conferenza stampa alla casa Bianca. In pratica i controUe non sono ancora scattati e oggiha annunciato che per i Paesi che avevano manifestato la volontà di trattare e che, come da lui sollecitati, non avevano adottato rappresaglie, Washington sospenderà per 90 giorni l’applicazione deireciproci.