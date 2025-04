Primo round al Psg, Aston Villa battuto in rimonta per 3-1.

Leggi su Ildenaro.it

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg si prende ilatto dei quarti di finale di Champions League, ma l’c’è: al Parco dei Principi finisce 3-1 grazie alle reti strepitose di Douè e Kvaratskhelia, oltre al sigillo di Mendes, che ribaltano il gol iniziale di Rashford.I due allenatori hanno la rosa completa a disposizione, fatta eccezione per Luis Enrique, che deve fare a meno dello squalificato Marquinhos: ecco, quindi, che al fianco di Pacho c’è Beraldo. I padroni di casa provano a imporre fin da subito un ritmo alto, costringendo gli inglesi a chiudersi davanti a Martinez. Il portiere argentino viene chiamato due volte in causa nei primi minuti, prima da Vitinha e poi da Dembèlè con una parata decisamente più complicata. Al 23? è lo stesso Vitinha a sfiorare il gol, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 35?: McGinn sorprende Mendes e fa partire il contropiede, Rashford serve la sovrapposizione di Tielemans che mette sul secondo palo per il facile appoggio di Rogers.