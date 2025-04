Ilgiorno.it - Dona 100mila euro ai bambini ma resta anonima: chi è la benefattrice di Legnano?

Leggi su Ilgiorno.it

– C’è un solo vincolo da rispettare per i centomilati al Comune di: il denaro deve essere utilizzato per iniziative che abbiano direttamente a che fare con attività a favore dell’infanzia. È questo l’inatteso “regalo” che il Comune ha ricevuto in questi giorni grazie allazione di una cittadina legnanese che, compiuto il bel gesto, ha comunque deciso di rimanere. La comunicazione ufficiale è arrivata mercoledì dagli uffici di Palazzo Malinverni: “L’amministrazione comunale ha deliberato di accettare la proposta di una cittadina legnanese che ha manifestato la volontà direper finanziare progetti e iniziative a favore dell’infanzia – hanno spiegato i portavoce del Comune –. La stessa cittadina ha espresso la volontà dire