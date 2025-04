Liberoquotidiano.it - "Ansia per il fascismo": la grottesca sparata di Mattia Madonia

“Io sto bene, io sto male”. Ileccolo arriva sempre di più. Sempre più forte. Bussa alle porte e causa angoscia. Chiudersi in casa è l'unica soluzione., direttore responsabile della testata digitale The Vision, lancia l'ennesimo allarme. «Ho gli attacchi d'perché il mondo è sempre più fascista, soffro di “fasciofobia”». Allertate il presidio. L'incubo in camicia nera, che pensavamo aver relegato nella mimica di Luca Marinelli e del suo Duce, è realtà. Non più un sogno. Ma secondo quanto ci ha insegnato l'attore romano Benito Mussolini è come «le bestie, sente il tempo che viene» e, che deve essere meteoropatico invece, prevede tempesta. Cielo pesto e libertà ai minimi storici, non quella di scrivere la qualsivoglia però. Quella sia chiaro non è in bilico.