Poker del Barcellona al Dortmund ipotecata semifinale di Champions

Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona domina e supera in casa il Borussia Dortmund per 4-0. Sono i gol di Raphinha, Yamal e la doppietta di Lewandowski a regalare una buona fetta di qualificazione in semifinale di Champions alla formazione allenata da Flick. Nel giro di 5 minuti, Yamal semina il panico nella difesa avversaria, facendosi prima sbarrare la strada da Kobel dopo aver calciato con un sinistro a giro e concludendo poi fuori da posizione defilata dopo una serpentina sulla destra. La pressione blaugrana prosegue al 7?, quando Kobel alza sopra la traversa un tiro centrale di Lewandowski. Il meritato vantaggio arriva al 25?. Cubarsi raccoglie un piazzato dalla destra e tocca d'esterno verso l'angolino, con Raphinha che toglie di fatto il gol al compagno per firmare l'1-0 in scivolata, sul filo del fuorigioco.

