Ue risponde a Trump arrivano i controdazi al 25% in attesa di negoziare

controdazi compresi tra il 10% e il 25% su una lunga serie di merci americane in risposta alle tariffe varate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo due mesi, è questa la prima risposta dell'Unione europea alla guerra commerciale lanciata dagli Usa. Una risposta che, forse, ha contribuito a convincere Trump già nella giornata di ieri a congelare per tre mesi le imposte annunciate solo qualche giorno fa contro tutti i Paesi (Cina esclusa). Reazione che probabilmente ora aprirà nuovi scenari e, soprattutto, aiuterà a negoziare in un clima più disteso. In attesa di nuovi sviluppi, il comitato Barriere commerciali ha intanto varato nel pomeriggio di ieri i primi controdazi. Una ritorsione, tutto sommato limitata, ai dazi del 25% e del 10% sulle importazioni di alcuni prodotti in acciaio e alluminio negli Usa dall'Ue annunciati da Trump nel febbraio scorso, sulla base della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, entrati in vigore il 12 marzo 2025.

