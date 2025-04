Visita Carlo e Camilla oggi | il programma

Carlo d’Inghilterra e la moglie Camilla ci sarà anche una rappresentanza di produttori e agricoltori danneggiati dalle alluvioni. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Avranno modo di raccontare ai reali la tragedia che hanno vissuto, ma anche di presentare loro alcune delle eccellenze del nostro territorio. Del resto ieri, nel suo discorso alle Camere riunite, Carlo III ha dimostrato per l’ennesima volta di essere molto attento ai temi ambientali. "I moniti che lanciai già 16 anni fa sull’urgenza della crisi climatica - ha detto - sono tristemente confermati dagli eventi, le tempeste estreme che si registrano ogni anno lo dimostrano. Moltissime specie rischiano di estinguersi, la posta in gioco è altissima”. Il sovrano ha fatto riferimento a Virgilio che, ha ricordato, "comprese perfettamente l’importanza dell’ambiente”. Ilrestodelcarlino.it - Visita Carlo e Camilla oggi: il programma Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 10 aprile 2025 - In piazza del Popolo, a Ravenna, per incontrared’Inghilterra e la moglieci sarà anche una rappresentanza di produttori e agricoltori danneggiati dalle alluvioni. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Avranno modo di raccontare ai reali la tragedia che hanno vissuto, ma anche di presentare loro alcune delle eccellenze del nostro territorio. Del resto ieri, nel suo discorso alle Camere riunite,III ha dimostrato per l’ennesima volta di essere molto attento ai temi ambientali. "I moniti che lanciai già 16 anni fa sull’urgenza della crisi climatica - ha detto - sono tristemente confermati dagli eventi, le tempeste estreme che si registrano ogni anno lo dimostrano. Moltissime specie rischiano di estinguersi, la posta in gioco è altissima”. Il sovrano ha fatto riferimento a Virgilio che, ha ricordato, "comprese perfettamente l’importanza dell’ambiente”.

Carlo e Camilla in visita privata dal Papa nel loro anniversario di matrimonio. Carlo III e Camilla in visita a Roma. Il programma dell’8 aprile. Incontro con Meloni, poi in Parlamento. Re Carlo: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Mattarella: “La regina Elisabetta resta nei cuori del popolo italiano”. Carlo e Camilla a sorpresa a Santa Marta dal Papa. Il discorso del Re in Parlamento. Poi Carlo e Camilla fanno visita al Papa. Dall’incontro con Meloni alla visita al Papa: il terzo giorno in Italia di re Carlo e Camilla. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla in visita dal Papa - I reali inglesi, Carlo e Camilla, hanno fatto visita a Papa Francesco. Lo riferisce il Vaticano. Papa Francesco ha incontrato privatamente il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. (ANS ... (msn.com)

Re Carlo e Camilla in Italia, la diretta di oggi: l'incontro con Giorgia Meloni e il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso alle Camere - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)