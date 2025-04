Borsa di Tokyo in rialzo | Nikkei supera i 34 000 punti grazie agli indici USA

Borsa di Tokyo apre la seduta in sostenuto aumento, trainata dall'accelerazione degli indici azionari statunitensi, dopo la pausa sui dazi reciprochi decisa dal presidente americano Trump, e malgrado le tensioni ancora presenti tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza del 3,8%, superando in breve nel corso degli scambi quota 34mila, con un aumento di quasi 2.300 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, dando nuovamente slancio al settore dell'export, a quota 147,40, e anche sull'euro a 161,50. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei supera i 34.000 punti grazie agli indici USA Leggi su Quotidiano.net Ladiapre la seduta in sostenuto aumento, trainata dall'accelerazione degliazionari statunitensi, dopo la pausa sui dazi reciprochi decisa dal presidente americano Trump, e malgrado le tensioni ancora presenti tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale. In apertura il listino di riferimentoavanza del 3,8%,ndo in breve nel corso degli scambi quota 34mila, con un aumento di quasi 2.300. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, dando nuovamente slancio al settore dell'export, a quota 147,40, e anche sull'euro a 161,50.

