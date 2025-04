Quotidiano.net - Tomás Yarrington Ruvalcaba estradato in Messico: dovrà affrontare accuse di corruzione

, governatore dello stato messicano di Tamaulipas da 1999 al 2004, è stato espulso dagli Stati Uniti in. Arrestato nel 2017 a Firenze era statol'anno dopo negli Usa, dove è stato condannato a 9 anni di prigione dopo avere confessato di aver ricevuto dal Cartello del Golfo 9 milioni di dollari di tangenti durante il suo mandato. Scontata la pena negli Stati Uniti, dove gli sono stati sequestrati gli immobili che aveva acquistato tramite prestanome, ilne aveva chiesto l'estradizione nel gennaio del 2024 mai andata in porto per vizi di forma. Oggi cheè stato consegnato dalle autorità statunitensi a quelle messicane al confine terrestre tra San Diego e Tijuana,peròla giustizia del suo paese, dove è indagato dalla procura generale, la Frg, per riciclaggio, criminalità organizzata e legami con i cartelli narcos durante il suo mandato.