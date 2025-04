Ilrestodelcarlino.it - Formula 1, in mostra la storia del Circus: “Imola protagonista”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 aprile 2025 – Una grandearticolata in due sedi espositive prestigiose, Palazzo Tozzoni e l’ex Camera di commercio, lungo la strada che dal centro storico porta all’Autodromo. È il progetto al quale sta lavorando in questi giorni il Comune per celebrare i 75 anni didella1. L’occasione è rappresentata, ovviamente, dal ritorno del Gp all’Enzo e Dino Ferrari dal 16 al 18 maggio. Durante quel fine settimana, sperando sempre che non sia l’ultimo dedicato al Mondiale riabbracciato faticosamente nel 2020 dopo un’assenza di 14 anni, la città renderà omaggio ai primi trequarti di secolo delguidato oggi da un imolese come Stefano Domenicali. Un’epopea che ha scritto alcune delle sue pagine più importanti proprio in riva al Santerno a cavallo tra l’inizio degli anni Ottanta e la metà dei Duemila.