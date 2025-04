Lanazione.it - Addio a Giovanni Tonelli, pioniere degli autosaloni

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 10 aprile 2025 –, ildel multimarca apuano.aveva fondato l’autosalone di via Aurelia. Aveva 83 anni compiuti lo scorso sabato e si è spento dopo una lunga malattia. Lascia tre figlie, il fratello, i generi e gli amati nipoti che non l’hanno mai abbandonato.era molto conosciuto e stimato per la sua onestà e soprattutto per le sue doti di venditore. Dopo l’iniziale esperienza all’Alfa Romeonegli anni Settanta con grande lungimiranza si mise in proprio mettendo in piedi il business delle auto multimarca. Un’attività che ha coltivato con passione, al punto di far diventare la concessionaria un punto di riferimento per le auto nuove e usate. Non solo passione per i motori,amava anche il mare e la barca, una sorta di seconda casa in cui trascorreva i momenti liberi e felici con la famiglia e gli amici.