Trump stop ai dazi per 3 mesi Tariffe super solo per la Cina

stop ai dazi americani per 90 giorni. Per tutti, ma non per la Cina. Donald Trump tira il freno e congela le Tariffe dopo 5 giorni terribili per le Borse. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il dietrofront: dazi ridotti al 10% per 3 mesi per tutti i paesi che non hanno reagito ai provvedimenti di Washington. Tregua con tutti, Ue in testa, ma non con la Cina: Pechino, che apre la giornata annunciando dazi dell'84% nei confronti degli Usa, viene colpita da Tariffe del 150% in una guerra commerciale che prosegue con un'escalation apparentemente senza fine. La svolta di Trump fa volare Wall Street. Il Dow Jones schizza di 2963 punti, con un rally del 7,87%. L'indice S&P 500 mette a referto un 9,51%, il Nasdaq addirittura 12,16%. "Un record, chi l'avrebbe mai detto?", dice Trump, vedendo il bicchiere mezzo pieno dopo una giornata sulle montagne russe, iniziata con il messaggio "state calmi" affidato ai social.

