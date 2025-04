Crediamo in Villa Park

Leggi su Justcalcio.com

UNAI Emery insiste che la sua squadra dell'Astonsi creda ancora nonostante sia caduta in una sconfitta per 3-1 contro il PSG nella loro gamba dei quarti di finale di Champions League a Parigi mercoledì.Morgan Rogers aveva dato aun vantaggio a sorpresa in un rauco Parc des Prines dopo 35 minuti, ma i gol sublimi di Desire Doe, Khvicha Kvaratskhelia e Nuno Mendes hanno completato il ritorno per i campioni dominanti della Ligue 1.Il risultato significa che la squadra di Emery ha un compito monumentale tra le mani nella seconda tappa se vogliono avere qualche speranza di progredire fino alle ultime quattro competizioni europee del club d'élite.Sconfitta a Parigi – Ci dirigiamo aper la seconda tappa la prossima settimana.