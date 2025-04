Viva Roma Sempre al via con Gualtieri e Onorato la fase 2 della lista civica

Viva Roma Sempre'. Un clima di festa, dj, video emozionali. Studenti, imprenditori, artigiani, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Sono oltre 300 le persone che, alle 18, si sono ritrovate a Palazzo Ripetta per la presentazione riservata di ‘Viva Roma Sempre’, l’associazione culturale . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Dagli indizi social di febbraio al primo brindisi per ''. Un clima di festa, dj, video emozionali. Studenti, imprenditori, artigiani, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Sono oltre 300 le persone che, alle 18, si sono ritrovate a Palazzo Ripetta per la presentazione riservata di ‘’, l’associazione culturale .

Viva Roma Sempre, al via con Gualtieri e Onorato la fase 2 della lista civica. Con "Viva Roma sempre" Alessandro Onorato è già pronto alla sfida per le elezioni 2027.

