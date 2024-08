Università aperto il bando per la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agoso 2024 –ilper ladiaidi. Ad Arezzo i: Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio biomedico. Domande fino al 26 agosto (ore 12). Procedura online Sono aperte le iscrizioni alladiaididell’di Siena per il prossimo anno accademico 2024-2025. Ad Arezzo si tengono iin: Infermieristica (51 posti e 4 per studenti extra UE), Fisioterapia (10 posti), Tecniche di laboratorio biomedico (11 posti e 1 per progetto Marco Polo);che si svolgono anche a Grosseto.