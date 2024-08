Traffico Roma del 07-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto disagio allungo la tangenziale est anche per un incidente abbiamo code da via Salaria a Corso Francia in direzione dello Stadio Olimpico sulla stessa tangenziale ricordiamo che fino al 19 agosto il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti resta chiuso in direzione sempre dello stadio code sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est sul rallentamenti e code in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina in esterna fine tratti tra le uscite Casilina La Rustica su via Ardeatina per lavori si sta in coda nei pressi di via del Santuario In entrambe le direzioni e per dissesto della sede stradale la polizia locale comunica la chiusura di via Puccini tra Corso Italia e via Pinciana modifiche per circa 8 linee bus in zona per dettagli su queste altre notizie consultate il ...