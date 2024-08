Tentata estorsione mafiosa a Bologna sequestro per 5 milioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBeni per quasi 5di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza dinell’ambito della indagine che, lo scorso marzo, aveva portato all’arresto di quattro persone – tre napoletani e un salernitano residente nel Bolognese – indagati, in concorso tra loro, peraggravata dal cosiddetto metodo mafioso ai danni di un imprenditore bolognese. Il decreto dipreventivo, relativo a denaro e beni per 4,8di euro, è stato emesso dal Gup Grazia Nart alla luce dei nuovi risultati investigativi e accogliendo le richieste avanzate dalla Procura. Tra i beni sequestrati c’è l’intero compendio aziendale di due società attive nella gestione di altrettante strutture ricettive a Montecatini Terme, in Toscana.