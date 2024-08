Tappa campana per Il Volo | il 23 gennaio concerto al PalaSele

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMentre prosegue con grandissimo successo il tour estivo che sta tenendo impegnati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in numerose date a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia, ILannuncia oggi cinque nuovi imperdibili appuntamenti di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners in partenza a2025. Tra le nuove date, l’appuntamento in Campania è fissato aldi Eboli per il 232025. Le prevendite per le nuove date di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, e dalle 16:00 di domani, 8 agosto, saranno disponibili su Ticketone.