Summer Grape Conto alla rovescia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tutto pronto per un primo assaggio della festa del Grappolo D’Oro a Potenza Picena, grazieseconda edizione del "", che andrà in scena venerdì con una mostra fotografica, spettacoli in dialetto e musica dal vivo. "Il Grappolo d’oro non è solo a settembre – spiega Francesca Paoloni, presidente della Pro loco locale –, e anzi per chi lo vive il Grappolo d’oro dura tutto l’anno. Da qui è venuta l’idea: perché non assaporare le sue emozioni anche in una calda sera d’estate, nella splendida terrazza del Pincio Belvedere?". Quindi abbiamo voluto omaggiare i cittadini di Potenza Picena, e non solo, con una piacevole serata all’insegna del divertimento, del buon vino e del buon cibo". Per questo, entra subito nel dettaglio di quello che si farà venerdì.