Stivali traforati | idee di look per l’estate

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gliin estate sono una buona opzione se amiamo gli, ma non vogliamo soffrire più di tanto il caldo. Ecco qualche idea disu quale modello scegliere e come indossarli in modo trendy.: che modelli scegliere Glio meno, sono un capo che va scelto con attenzione a seconda della nostra fisionomia. Ecco cosa tenere presente. Al ginocchio Glial ginocchio sono adatti a voi se le ginocchia sono un vostro punto di forza e amate esibirle. Spesso si evita di acquistarli perché si teme che il gambale sia troppo stretto in caso di polpacci importanti. Sappiate che esistono brand che confezionanocon gambali su misura, proprio per chi ha questo tipo di esigenze. Non c’è nulla di peggio infatti di un paio di calzature (e se è per questo anche di capi di abbigliamento) che ci fanno sentire costrette.