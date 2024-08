Sposi vogliono che a portare le fedi nuziali sia un gufo ma qualcosa va storto | È volato via con gli anelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Volevano che tutti gli invitati ricordassero il loro matrimonio come un evento spettacolare. E per far sì che ciò accadesse hanno preso una decisione tanto bizzarra quanto inaspettata: farsileda un. Durante la cerimonia, infatti, il rapace sarebbe dovuto volare tra gli invitati e atterrare ai piedi della coppia di, con glisimbolo della loro unione., però, deve essere andato. Lo scorso 20 luglio, durante la cerimonia nel West Yorkshire, ilincaricato dilenon si è mai presentato all’appuntamento. Anzi, è fuggito via, lasciando glini a mani vuote. E recuperare gliè stata un’impresa ardua: l’addestratore ha provato a ‘corrompere’ il rapace con dei pezzi di pollo, ma il volatile si è dimostrato essere più furbo del previsto, posandosi su una delle finestre più in alto della struttura.