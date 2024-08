Ritirato set di posate rischio migrazione metalli pericolosi sul cibo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il ministero della Salute ha pubblicato una nuova nota di richiamo per un prodottoso. Si tratta di un lotto dicinesi. Il set è sottoposto a richiamo per presenza dioltre i limiti di legge. Il marchio del richiamo è Federighi 1926 s.p.a e il motivo della segnalazione fa riferimento a un possibiledidi metallo sul: il cromo. Richiamo per prodotto non alimentare:contaminazione per setCon una nota, giunta anche in versione digitale sull’app dedicata, del 6 agosto 2024. Il ministero della Salute richiama un set dipercontaminazione da cromo. Si tratta di un set “Aggiungi un posto”. Il marchio del prodotto richiamato è Federighi 1926 s.p.a e il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato è lo stesso.