QUI INTER Lautaro è tornato | Non vedevo l’ora

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il capitano è. È il primo messaggio del mattino, recapitato ai tifosi dell’attraverso i social network della società. Da qualche giorno l’argentino aveva fatto sapere di voler anticipare di 48 ore il ritorno alla base e così ha fatto. Rientro salvifico, vista la situazione. Le punte al centro sportivo non mancano, ma Correa e Satriano hanno le valigie in mano da tempo, mentre Taremi e Arnautovic sono infortunati e a rischio assenza per l’esordio in campionato dell’contro il Genoa, fissato per il 17 agosto. Così, a disposizione di Inzaghi, restano i soliti noti. I titolari della passata stagione: Marcus Thuram,nei ranghi lo scorso 1° agosto eMartinez, solo da ieri sui campi di allenamento.