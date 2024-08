Questa foto di Angela Carini con lineamenti maschili è stata alterata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non circolano solo ledi modelle alterate con il volto di Imane Khelif, vestite con abiti tradizionali, lunghi capelli sciolti e trucco. Il “mondo arabo” che sostiene la pugile algerina sta diffondendo un’immagine della pugile italiana, con l’obiettivo di farla sembrare un uomo. Lo scatto pare essere stato alterato attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta Lacircola tra gli account in lingua araba. Laoriginale su GettyImages è estremamente diversa. L’immagine pare siaattraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Analisi Ecco uno dei post social (altri esempi qui e qui) dove viene diffusa la falsadi: Laoriginale Lo scatto originale lo troviamo su GettyImages. Risultano evidenti le differenze.