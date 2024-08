Nuova grana per Musk? Il chatbot Grok sparge falsità sulle elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una lettera aperta, sottoscritta da cinque segretari di Stato. È quella che Steve Simon (Minnesota), Al Schimdt (Pennsylvania), Jocelyn Benson (Michigan), Steve Hobbs (Washington) e Maggie Toulouse Oliver (New Mexico) hanno inviato a Elonper chiedergli di rimettere mano aldi X basato su intelligenza artificiale,. Motivo: diffonde false informazioni. Su chi: Kamala Harris, non proprio una figura qualunque. Per ilinfatti la candidata dei Democratici alle prossime presidenziali non sarebbe candidabile, in quanto sarebbe scaduto il termine ultimo di presentazione in nove Stati – Alabama, Indiana, Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio, Pennsylvania, Texas e Washington. In realtà in nessuno di questi è stata oltrepassata la deadline: l’unico che l’aveva messa a inizio agosto era l’Ohio, salvo poi ripensarci e prorogarla a settembre.