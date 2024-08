Nuoto di fondo | la Senna torna balneabile ma i dubbi sulle gare restano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In vista delledidipreviste per domani e dopodomani, giovedì 8 e venerdì 9 agosto, il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha comunicato che lata attualmente ad essere. Tutto sembra essere ok, anche se dal punto di vista degli azzurri, uno dei tecnici della nazionale italiana didi, Fabrizio Antonelli ha dichiarato al Giornale: “Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo svolto allenamenti specifici per nuotare pro e controcorrente e abbiamo studiato nel dettaglio il campo gara. Siamo pronti ad affrontare avversari e difficoltà ambientali”.