Netanyahu ai cittadini | calmi e composti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 16.35 "Stiamo proseguendo verso la vittoria. So che iisraeliani sono in allerta e vi chiedo una cosa: rimanete". Lo ha detto il premier israeliano. "Siamo preparati sia per la difesa e sia per l'attacco. Stiamo colpendo i nostri nemici. E siamo anche determinati a difenderci", ha detto visitando la base di reclutamento dell'esercito di Tel Hashomer. E ai soldati ha espresso il suo orgoglio, definendoli "la spina dorsale della Nazione di Israele".