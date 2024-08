Minions-mania | sarà un' estate giallo banana! Analisi di un fenomeno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è un film da vedere nel weekend – in anteprima in diversi cinema e arene estive dal 7 agosto – è Cattivissimo me 4 di Chris Renaud e Patrick Delage. Che dal 21 agosto esce nei cinema di tutta Italia. Se l’scorsa era dipinta del rosa Barbie, questo agosto ha il coloredei! Comicità slapstick, spesso quasi da film muto, un nuovo cattivo “cattivissimo” e dei supercon poteri che non portano a niente di buono Com’è il nuovo cartoon della celebre saga griffata Universal/Illumination? Strambo, divertente, sgangherato, con alcune scene da antologia. Gli aficionados apprezzeranno in particolare le gag con i“mutanti”.