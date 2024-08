Maltrattamenti Dopo il Beccaria i pm indagano anche su Opera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è stato un passo avanti nell’inchiesta sui presunti pestaggi nel carcere di, per i quali adesso la Procura di Milano indaga per. Il fascicolo cosiddetto “modello 45”, senza indagati né ipotesi di reato, si è quindi trasformato in un “modello 44”. Sul caso sono al lavoro le pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, le stesse chesui presuntie torture nel carcere minorile Cesare, per i quali lo scorso aprile 13 agenti della polizia penitenziaria erano stati arrestati e altri otto sospesi dal servizio. L’indagine suha preso il via alla fine di luglio, quando il Garante per i diritti dei detenuti Francesco Maisto ha depositato una lettera anonima scritta a mano da un carcerato: "Qui la situazione è peggiorata – spiegava –, violazione totale dei diritti umani. Ci trattano come animali. Non vedo cambiamenti.